Китай, несмотря на эпидемию коронавируса и ее негативное влияние на экономику, намерен в этом году полностью ликвидировать бедность, говорится в докладе, зачитанном премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном на открытии сессии главного законодательного органа страны.



«Мы одержим победу в борьбе с бедностью», — заявил Ли Кэцян.

Он также сообщил, что власти в этом году намерены активно реализовывать меры по сокращению уровня бедности и возрождению сельских районов, обеспечить их снабжение наиболее важными товарами и повысить стандарты и условия жизни в сельской местности.

Несмотря на эпидемию, довольно серьезные потери и испытания для китайской экономики, руководство страны не отказалось от выполнения цели по ликвидации бедности. До конца года Китаю необходимо избавиться от нищеты в более чем 1 тысячи деревень, которые испытывают наибольшие проблемы. Таким образом Китай должен выстроить общество средней зажиточности и стать первым государством в мире, которое ликвидировало на своей территории такой феномен как нищета.