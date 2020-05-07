Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, одна из норм которого дает право пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций. Так, в случае недостижения соглашения между арендатором и арендодателем об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора в течение 14 рабочих дней с момента обращения к арендодателю, арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 года отказаться от указанного договора аренды.

Закон распространяется на МСБ тех отраслей, которые наиболее пострадали от коронавируса. Убытки в виде упущенной выгоды при прекращении договора с арендатора не взимаются. Обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором и уплачен арендодателю, возврату арендатору не подлежит. Договоренности о снижении размера арендной платы ограничиваются сроком в один год.

Также закон предлагает обязать арендодателей государственного и муниципального имущества пролонгировать в 2020 году сроки аренды добросовестным арендодателям (до одного года) на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов. Для продления срока аренды не нужно будет проводить торги или оценку рыночной стоимости объекта. Похожие меры предусмотрены для граждан и организаций, арендующих государственные или муниципальные земельные участки. Согласно документу, срок продления не должен превышать первоначальный срок договора аренды или он составит три года, если договор заключался на срок более трех лет.

Госдума также приняла постановление, в котором рекомендует правительству РФ проработать вместе с профильными комитетами нижней палаты парламента еще целый ряд мер поддержки граждан и бизнеса. Она рекомендует Кабмину рассмотреть вопрос об обеспечении доступности в 2020 году мер господдержки МСБ, в том числе для обществ с ограниченной ответственностью (ООО), участниками которых являются только общероссийские общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные подразделения), посредством досрочного включения в единый реестр субъектов МСБ ООО, которые должны быть включены в этот реестр с 10 августа 2020 года, а также рассмотреть возможность изменения установленных критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам МСБ.