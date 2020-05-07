Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин считает, что разрешение применять налог на профессиональный доход, который используют самозанятые, для нестационарной торговли позволит бизнесу восстановиться после ситуации с пандемией.

«Среди возможных дополнительных мер поддержки палата предлагает разрешить применять налог на профессиональный доход для разносной (нестационарной — прим. ТАСС) торговли, что помогло бы регионам быстро наладить прежний оборот продукции и стало бы школой для будущих предпринимателей», — сказал он.

По его словам, это позволит обеспечить занятость людям, полностью или частично утратившим источники дохода, создать резерв будущих предпринимателей, получающих соответствующий начальный опыт в естественной среде, а также снизит бюджетные расходы на выплату пособий лицам, оставшимся без работы.

«Сейчас помимо страховых взносов, исчисляемых независимо от полученных доходов такая деятельность влечет за собой необходимость использовать онлайн-кассы и сдавать отчетность. Перечисленные обременения не только поневоле загоняют людей «в тень», но и создают серьезный барьер к тому, чтобы люди, оказавшиеся в сложной ситуации, смогли попробовать себя в новом деле. Полагаем, что именно сейчас, в период, когда тысячи людей полностью или частично утратили источник получения доходов, самое время поднять вопрос о возможности использовать режим налога на профессиональный доход для разносной торговли», — пояснил Катырин.