ВВП России во II квартале может снизиться больше чем на 8%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн пресс-конференции.



«В апреле то, что по факту происходило в экономике совпадало с нашими ожиданиями. По маю пока динамика слабее, и вполне возможно, что ВВП во II квартале снизится больше чем на 8%», — отметила председатель ЦБ. Она не исключила, что прогноз будет уточнен на следующем заседании совета директоров регулятора.

Напомним, согласно прогнозу Центробанка, российский ВВП снизится на 8% во II квартале. По данным Минфина, номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле 2020 года сократился на 28% год к году.