Пространство для наращивания госдолга есть, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Председатель ЦБ не видит никаких рисков, связанных с ростом эмиссии облигаций федерального займа (ОФЗ).



Глава ЦБ подчеркнула, что полностью согласна с министром финансов Антоном Силуанов в том, что бюджетное правило и механизм накопления и расходования ФНБ показали свою эффективность и не требуют никаких принципиальных изменений. «При этом будут определенные корректировки, связанные со значительным недопоступлением ненефтегазовых доходов в этом году и временными антикризисными мерами, которые необходимо финансировать. Это потребует некоторого увеличения заимствований по сравнению с первоначальными планами», — отметила глава Банка России в ходе онлайн пресс-конференции.

Эльвира Набиуллина отметила, что у России есть некоторое пространство для наращивания долга, но рассчитывать на него долгосрочно не следует. «По нашим оценкам то увеличение заимствований, которое необходимо для того, чтобы поддержать бюджетные расходы в этот сложный период, оно не приведет к серьезным увеличениям в целом объема госдолга. Даже после того, как будут увеличены заимствования, уровень госдолга в нашей стране останется одним из самых низких», — добавила глава ЦБ.

«Я здесь не вижу никаких рисков и не назвала бы это чрезмерным ростом госдолга», — заключила она.

Напомним, ранее замглава Минфина Алексей Моисеев объявил, что правительство приступает к «масштабнейшему» наращиванию эмиссии ОФЗ для финансирования борьбы с кризисом. При этом наращивание госдолга не приведет к проблемам с его погашением, считает он.