Эльвира Набиуллина отметила, что у России есть некоторое пространство для наращивания долга, но рассчитывать на него долгосрочно не следует.
Пространство для наращивания госдолга есть, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Председатель ЦБ не видит никаких рисков, связанных с ростом эмиссии облигаций федерального займа (ОФЗ).
Глава ЦБ подчеркнула, что полностью согласна с министром финансов Антоном Силуанов в том, что бюджетное правило и механизм накопления и расходования ФНБ показали свою эффективность и не требуют никаких принципиальных изменений. «При этом будут определенные корректировки, связанные со значительным недопоступлением ненефтегазовых доходов в этом году и временными антикризисными мерами, которые необходимо финансировать. Это потребует некоторого увеличения заимствований по сравнению с первоначальными планами», — отметила глава Банка России в ходе онлайн пресс-конференции.
Эльвира Набиуллина отметила, что у России есть некоторое пространство для наращивания долга, но рассчитывать на него долгосрочно не следует. «По нашим оценкам то увеличение заимствований, которое необходимо для того, чтобы поддержать бюджетные расходы в этот сложный период, оно не приведет к серьезным увеличениям в целом объема госдолга. Даже после того, как будут увеличены заимствования, уровень госдолга в нашей стране останется одним из самых низких», — добавила глава ЦБ.
«Я здесь не вижу никаких рисков и не назвала бы это чрезмерным ростом госдолга», — заключила она.
Напомним, ранее замглава Минфина Алексей Моисеев объявил, что правительство приступает к «масштабнейшему» наращиванию эмиссии ОФЗ для финансирования борьбы с кризисом. При этом наращивание госдолга не приведет к проблемам с его погашением, считает он.
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