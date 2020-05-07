Вчера глобальные рынки акций снижались на фоне неопределенности, вызванной усилением напряженности между США и Китаем и опасениями по поводу долгосрочных последствий карантина для мировой экономики, которые были хорошо проиллюстрированы опубликованными вчера очень негативными данными по рынку труда США и еврозоны. На этом фоне российский рынок акций игнорировал высокие цены на нефть и снижался – по итогам дня индекс РТС опустился на 1,6% до 1 206 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 1,9% до 2 718 пунктов, инвесторы уходили в защитные активы. Курс рубля подорожал на 0,2% до 70,97 руб./долл., продолжив укрепление на фоне высоких цен на нефть (Brent повысилась на 0,6% до 35,98 долл./барр.), при этом и рубль, и цена на нефть вернулись к уровням марта. Европейские рынки акций снижались, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 опустился на 0,8% на фоне негативного потока новостей.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет снижаться, так как "ралли медвежье го рынка" сходит на нет: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет снижаться, так как "ралли медвежьего рынка",, ставшее источником роста рынков с конца марта, угасает: из-за очень негативной экономической статистики по всему миру и отсутствия признаков появления вакцины против вируса инвесторы перестали рассчитывать на сценарий V-образного восстановления экономики, несмотря на смягчение карантинных мер и перезапуск экономик по всему миру. Глобальные пакеты помощи на сумму более $15 трлн вызвали рост рынков акций в апреле, так как инвесторы утешали себя тем, что правительства предотвратят полное обрушение мировой экономики. Тем не менее, несмотря на то что пакеты помощи поддерживают мировую экономику на плаву, инвесторы теперь не рассчитывают на то, что эти меры смогут запустить процесс восстановления. По опросу инвесторов, проведенному Bank of America, 75% инвесторов теперь высказываются в пользу сценария W-образного восстановления экономики, характеризующегося двойным падением. Учитывая резкое снижение цен на нефть (Brent опустилась на 4,6% до 34,40 долл./барр.) и ослабление курса рубля к доллару сегодня утром, мы ожидаем, что сегодня на российском рынке акций будут происходить масштабные распродажи по всем секторам.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Промпроизводство снизилось на 6,6% г/г в апреле; ПОЗИТИВНО Как сообщает Росстат, промпроизводство снизилось на 6,6% г/г в апреле, тогда как мы ожидали снижение на 10% г/г. Эта цифра включает снижение объемов производства в обрабатывающей пром ышленности на 10% г/г, в секторе добыче полезных ископаемых — на весьма умеренные 3,2% г/г. В итоге промпроизводство за 4М20 снизилось на умеренные 0,6% г/г, однако динамика по сегментам неоднородна: производство в секторе добычи полезных ископаемых снизилось на 0,8% г/г, тогда как в обрабатывающей промышленности сохранилось в позитивной зоне, увеличившись на 0,1% г/г. В целом мы считаем цифры за апрель позитивными, учитывая что Россия весь месяц находилась на карантине. Как мы уже говорили в наших предыдущих публикациях, причины, по которым снижение оказалось не столь сильным, как и основания для нашего более оптимистичного прогноза по сравнению с консенсусом, связаны с тем, что карантинные меры вводились в различных регионах с разной степенью жесткости. В то же время, хотя данные по промпроизводству поддерживают наш более позитивный взгляд на динамику ВВП, глубина его снижения очень сильно будет зависеть от динамики потребления. Росстат 26 мая представит цифры по обороту розничной торговли, и мы ожидаем, что он снизится на 15% г/г в апреле.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiyutsevskaya@alfabank.ru (Старший аналитик)



МТС: прогноз финансовых результатов за 1К20 по МСФО: сильные тренды выручки продолжаются; в центре внимания прогноз на 2020 г. МТС (MBT US: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $8,7; MTSS RX: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ 330 руб.) во вторник, 26 мая, представит финансовые результаты за 1К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем сильные показатели выручки и OIBDA соответственно на уровне 119,2 млрд руб. (+9% г/г) и 51,8 млрд руб. (+2% г/г; при рентабельности 43,5%) на уровне группы на фоне продолжения нормальных трендов бизнеса, так как влияние карантинных мер, связанных с пандемией Covid19, на результаты 1К20 было, скорее всего, весьма ограниченным. Инвесторов будет интересовать прогноз на 2020 г. – мы не исключаем некоторых консервативных корректировок к текущему прогнозу. Тем не менее, мы ожидаем, что МТС сохранит в целом позитивное впечатление у инвесторов, обнадежив их сильным СДП и отсутствием рисков в части дивидендных выплат. Компания выплатит свой следующий дивидендный транш в августе (20,57 руб./акцию, 41,14 руб./АДР, дата закрытия реестра назначена на 9 июля).

Рост выручки российского сегмента мобильной связи, вероятно, ускорится с 3,3% г/г в 4К19 до 4,8% г/г в 1К20 на фоне повышения тарифов с конца января 2020 г. и продолжающегося чистого притока абонентов (по нашей оценке, + 2% г/г). Эффект падения выручки от услуг роуминга на фоне ограничений на поездки в связи с карантинными мерами не должен быть значительным в 1К20, в отличие от сильного влияния данного эффекта на выручку 2К и 3К из-за сезонности. Мы ожидаем нормальные тренды выручки в сегменте фиксированной связи (-1% г/г). Выручка от продажи телефонов должна продемонстрировать сильный рост на 10,6% г/г до 13,8 млрд руб. на фоне хорошего спроса на смартфоны в 1К20. Ранее МТС оценивала рост этого рынка на 13% г/г до 120,4 млрд руб. на фоне роста продаж на 9% и роста средней цены чека на 4%, так как россияне сейчас более активно покупают телефоны, чтобы успеть сделать эти покупки до ожидаемого повышения цен, которое может негативно повлиять на стоимость телефонов. По нашей оценке, выручка МТС Банка составит 8,8 млрд руб. в 1К20.

Мы ожидаем, что в ходе телефонной конференции инвесторов будет интересовать прогноз на 2К20 и 2020 г. Тогда как основной сегмент связи должен продемонстрировать устойчивость к кризису (главный риск понижения в сравнении с прогнозом связан с сегментом роуминга, однако основной мобильный бизнес и услуги фиксированной связи находятся на подъеме), продажи телефонов в офлайне, МТС Банк и продажа билетов на культурные мероприятия (хотя этот сегмент небольшой) должны пострадать особенно сильно на фоне режима самоизоляции. В МТС-Банке дополнительное давление на OIBDA будет связано с отчислениями в резервы. Текущий прогноз на 2020 г. МТС предусматривает рост выручки примерно на 3%, практически неизменную OIBDA и капиталовложения на уровне примерно 90 млрд руб. (в том числе по проектам, связанным с законом Яровой). Мы не исключаем некоторой коррекции этих цифр, так как менеджмент может предпочесть сохранить консервативный подход при нынешней конъюнктуре рынка.

Отдельно отметим, что вчера МТС объявила список кандидатов в совет директоров компании; в числе кандидатов генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст и управляющий партнер Almaz Capi tal Partners Александр Галицкий. Антониу Антониос Теодосиу, Регина фон Флемминг, Алексей Катков и Всеволод Розанов должны выйти из состава совета директоров

Информация о телефонной конференции: Менеджмент МТС в тот же день проведет телефонную конференцию в 18:00 мск / 16:00 по лондонскому времени / 11:00 по времени Нью-Йорка. Номера для участия мы приводим ниже: Для звонков из России: +7 495 646 9315; Для звонков из Великобритании/международный номер: +44 207 194 3759; Для звонков из США: +1 646 722 49 16; Пароль: 38529971#.

Генеральный директор QIWI Борис Ким дал интервью газете "Ведомости"; НЕЙТРАЛЬНО Гендиректор Qiwi (QIWI US: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) Борис Ким дал интервью газете "Ведомости". Основные моменты интервью мы приводим ниже:

Пандемия негативно повлияла на платежные сервисы по всем основным сегментам, тогда как сегмент цифровых развлечений ожидаемо вырос. Таким образом, оборот пожертвований от зрителей стримов в марте вырос примерно на 65%, в апреле – на 36% в сравнении с мартом. Исходя из финансовых результатов за прошлый год, объем этого рынка в России и СНГ составил примерно 21,6 млрд руб. Борис Ким указал на то, что в ближайшие три года он будет расти на 20% в год.

Запрет на пополнение электронных кошельков не идентифицированными клиентами не повлиял на этот сегмент бизнеса QIWI, так как более 90% оборота приходится на идентифицированных клиентов. Тем не менее, это повлияет на воронку продаж, так как потенциальному клиенту уже будет сложнее его протестировать.

Экономические параметры проекта "Совесть" улучшаются, убытки становятся меньше. QIWI рассматривает различные сценарии развития сервиса, в том числе возможность сделать этот проект ближе к основному платежному сервису и к ключевому сегменту клиентов самозанятых. Борис Ким также упомянул о возможной продаже проекта или сотрудничестве с банками.

Банк Точка показал сильные финансовые результаты в 1К20, превысив свой план по прибыли (прибыль Точки за 1К20 составила 143 млн руб.); проект должен продемонстрировать позитивные результаты по итогам этого года. Однако риск понижения прогноза существует, так как Точка,главным образом,работает с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Компания не планирует крупных сделок в области M&A в этом году, за исключением целевых инвестиций. План развития на 2020 г. включает развитие сегментов дебетовых карт и кредитных предложений, проектов по данным и факторинга.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alf abank.ru (Аналитик)



ТМК представил финансовые результаты за 1К20 по МСФ О; EBITDA незначительно превзошла консенсуспрогноз; прогноз на 2К20 негативный: НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО ТМК (TRMK: RX; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила финансовые результаты за 1К20 по МСФО в рублях. Цифры отражают продажу североамериканского актива, а также общий спад в трубной отрасли. Выручка достигла 55,3 млрд руб., что на 21% ниже к/к и на 33% ниже г/г. EBITDA достигла 8,7 млрд руб., что на 1,5% выше консенсус-прогноза рынка, на 24% ниже г/г. Чистый долг на конец 1К20 составил 108,6 млрд руб. После продажи актива IPSCO и ослабления курса рубля отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 2,62x с 3,5x на конец 2019 г. Согласно комментариям менеджмента, спрос на продукцию группы остается под давлением как в России, так и в Европе на фоне неблагоприя тной макроэкономической конъюнктуры и волатильных цен на нефть. Российский трубный рынок снизился на 11% г/г на фоне снижения поставок труб большого диаметра (LDP), в то время как европейский рынок труб демонстрирует еще большее снижение. Цены на сырье, гл авным образом на металлолом, оставались высокими из-за карантинных ограничений на фоне пандемии, которые повлияли на сбор металлолома. В итоге в апреле наблюдался значительный рост цен. С 19 мая до 27 июля почти по 100% акций ТМК проходит добровольная оферта по цене 61 руб./акцию, что подразумевает 3%-й премию к рынку. Таким образом, мы считаем, что потенциал роста с текущих уровней почти исчерпан.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)

