В целом количество атак вредоносного ПО уменьшается, отмечают эксперты «Лаборатории Касперского». Так, в мире в 2019 году эти программы были зафиксированы на устройствах каждого пятого пользователя, что на 10% меньше, чем в 2018 году. Вдвое сократилось количество уникальных вредоносных ресурсов, где были заблокированы попытки заражения, и количество таких атак. При этом растет количество уникальных вредоносных программ — их число увеличилось на 13%.

В марте 2020 года число атакованных пользователей выросло на 6%, а количество атак — на 35%, по сравнению с предыдущим месяцем. Число атак программ-шифровальщиков также выросло по сравнению с февралем — на 5%. Текущая новостная повестка активно используется злоумышленниками для фишинга, а также при проведении целевых атак, поясняют эксперты.

Одной из наиболее распространенных причин обращения в 2019 году стали атаки шифровальщиков, с ними был связан примерно каждый четвертый вызов. Приблизительно в половине случаев помощь была необходима из-за обнаружения подозрительных файлов или сетевой активности. Чтобы проникнуть в корпоративные сети, в каждом третьем случае злоумышленники проводят атаки на инфраструктуру, ищут открытые порты или подбирают пароли. Так же часто заражение происходит через вредоносные файлы. Треть атак начинается с использования ошибок в конфигурации, уязвимостей в ПО либо зараженных физических носителей.

