Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности Народного Банка Тувы, следует из релиза финучреждения.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB-» с «негативным» прогнозом.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отсутствием у агентства достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам, а также отказом банка от актуализации рейтинга», — отмечается в сообщении.