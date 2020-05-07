Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности банка «Кузнецкий». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом, сообщает агентство.



«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено расторжением банком договора об осуществлении рейтинговых действий, а также отсутствием у агентства информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности», — говорится в релизе.



Банк «Кузнецкий» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса. Головной офис банка расположен в Пензе.

