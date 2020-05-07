В апреле средняя российская семья тратила на покупку продуктов питания 46% всех своих расходов, что является рекордным показателем, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Рассчитывать Food Index (индекс, отражающий долю расходов на продукты) ИХ «Ромир» начал в 2019 году, и с тех пор его значение ни разу не поднималось выше 36%.

«По сравнению с мартом индекс вырос на 26%. При этом против прошлого года индекс растет на 46%», — говорится в сообщении ИХ «Ромир». В апреле 2019 года Food Index составлял 31,4%, а в марте нынешнего — 36%.

По данным холдинга, на продукты средняя российская семья потратила в апреле 26 тыс. рублей, а ее общие расходы составили 56,8 тыс. рублей. Резкий рост доли трат на продукты объясняется как их подорожанием, так и сокращением общих расходов в условиях самоизоляции и ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Совокупные расходы снижаются на фоне карантинных мер, покупатели вынужденно сокращают внедомашнее потребление и на фоне экономической неопределенности отказываются от части покупок. С другой стороны, мы видим значительный рост расходов на питание. Отчасти он может быть связан с закупками продуктов перед периодом самоизоляции, но эффект от этого должен был практически нивелироваться внутри одного месяца. В первую очередь рост расходов на питание связан с ростом цен на продукты питания», — объясняется в сообщении ИХ «Ромир».

По подсчетам холдинга, по сравнению с мартом 2020 года расходы средней российской семьи сократились на 13% (было 65,4 тыс. рублей), а по сравнению с апрелем 2019-го — на 17% (было 68,4 тыс. рублей).

Важность Food Index в отчете ИХ «Ромир» объясняется тем, что траты на продукты — это обязательная статья расходов любой семьи, от размера которой зависит то, сколько она может потратить на все остальное. Согласно утвержденной ООН методике, уровень жизни в стране, где население направляет на еду 40—50% всех расходов, считается «ниже среднего».

В начале мая ЦБ сообщил, что в апреле в России с 28% до 44% выросла доля тех, кто вынужден был отказаться от привычных покупок или сократить расходы.