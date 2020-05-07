В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству, пишут «Известия» . В условиях распространения коронавируса и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работы Росфинмониторинг выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность. Так, повышенное внимание требуется к производству и обороту продукции медицинского назначения, товаров и услуг в противоэпидемических целях; созданию и расширению инфраструктуры для охраны жизни и здоровья граждан; господдержке бизнеса и населения; онлайн-платформам и услугам, связанным с пандемией; благотворительной деятельности; уклонению от уплаты налогов и вывода активов юрлиц в целях последующего объявления банкротства; снижению наличного оборота в отраслях повышенного спроса; сферам деятельности, связанным с оборотом драгметаллов и драгоценных камней, по причине роста их ликвидности.

Аналогичные риски, присущие всем странам, опубликовала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В докладе упоминается, что преступники неправомерно используют программы помощи и экономического стимулирования, а также выдают себя за благотворительные организации. Кроме того, возрастают риски коррупции, отмечают в FATF.

В период пандемии, как и в другое время, повышенного внимания требуют секторы экономики, оперирующие средствами бюджета и госкорпораций, сообщили ЦБ. В регуляторе отметили, что схемы и модификации отмывания и обналичивания средств кардинально не трансформировались — активно меняются только технические компании, через которые эти схемы реализуются. Подавляющее большинство кредитных организаций успешно отслеживают и пресекают отмывание денег, подчеркнули в ЦБ.

По мнению представителей банков, к зонам риска также можно отнести туристическую и гостиничную отрасль, мошеннический бизнес в Интернете, рассказали «Известиям» в «Тинькофф». Из-за снижения общей активности клиентов количество банковских мер по противодействию отмыванию денег, в том числе блокировок счетов, осталось на прежнем уровне или немного снизилось, рассказали банкиры.

По словам экспертов, благодаря тому, что Росфинмониторинг и ЦБ обозначили зоны риска при отмывании средств, банкам будет проще сконцентрировать свои усилия и эффективно отслеживать мошеннические схемы.