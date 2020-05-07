Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель думских единороссов Сергей Неверов и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн внесли в нижнюю палату законопроект, позволяющий вводить рассрочку при взимании долгов с юридических лиц.

В частности, законопроектом предлагается должнику — юридическому лицу или должнику — индивидуальному предпринимателю (ИП) предоставить рассрочку исполнения требований исполнительных документов о взыскании задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору (займу) без обращения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей. Об этом говорится в пояснительной записке.

Авторы уточняют, что рассрочка предоставляется «на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года, если правительством Российской Федерации не установлен иной срок».