Чистая прибыль банка за первые три месяца 2020 года увеличилась на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,48 млрд рублей. При этом чистая прибыль без учета повышенного взноса в АСВ составила 3,3 млрд рублей, что на 40,6% или 1 млрд рублей превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года. За I квартал 2020 года капитал банка увеличился на 8,2% или 2,4 млрд рублей и составил 32 млрд рублей (на 01.01.2020 года – 29,6 млрд рублей). Рост капитала произошел за счет прибыли I квартала 2020 года.

Кредитный портфель банка составил 110 млрд рублей. Портфель кредитов физическим лицам составил 91,8 млрд рублей, что на 1,1 млрд меньше по сравнению с началом года (на 01.01.2020 года – 92,9 млрд рублей). Снижение портфеля связано с сезонностью. Портфель кредитов юридическим лицам находится на уровне начала года и составил 18 млрд рублей (на 01.01.2020 года – 17,9 млрд рублей). Вложения в высоколиквидные ценные бумаги выросли на 6,1 млрд рублей до 15,2 млрд рублей по сравнению с портфелем ценных бумаг на 01.01.2020 года. Активы банка составили 188,2 млрд рублей.

Текущий уровень средств физических лиц на дату выпуска настоящей консолидированной финансовой отчетности снизился на 4,3% по сравнению с началом года, данное снижение привело к сокращению процентных расходов по депозитам физических лиц на 0,5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на снижение средств клиентов банк продолжает сохранять высокий запас ликвидности.

Показатели эффективности составили (без учета повышенного взноса в АСВ): рентабельность собственного капитала ROE – 43.0% (за I квартал 2019 года – 48.6%), снижение связано с увеличением собственного капитала. Показатели эффективности ведения бизнеса (CIR) улучшился и по итогам I квартала 2020 года CIR составил 32,7% (за I квартал 2019 года – 40.1%).

«Рост чистой прибыли и собственного капитала по итогам I квартал 2020 года свидетельствует о твердом финансовом положении банка и достаточном запасе прочности на период неблагоприятной экономической конъюнктуры. Мы намерены сконцентрироваться на эффективном управлении риском, дальнейшем сокращении издержек и мерах поддержки нашим клиентам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации», – отметила Светлана Труханович, и.о. председателя правления банка «Восточный».