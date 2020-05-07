Россияне сохранили во второй декаде мая низкую активность на рынке вкладов . Общий объем депозитов в период с 10 по 19 мая снизился на 0,5%, отмечается в еженедельном аналитическом обзоре Центробанка «Финансовый пульс».

«Население сохраняло низкую активность на рынке вкладов: за 10—19 мая их объем снизился на 0,5%, даже несмотря на предложения отдельных банков депозитных продуктов по повышенным ставкам, что является типичным для этого периода», — сказано в сообщении.

Всего с начала месяца снижение составило 0,6% на фоне роста объема наличных денег в обращении, обусловленного желанием части населения в условиях продолжающейся самоизоляции иметь определенный запас средств в наличной форме для осуществления ежедневных расходов.

«Вместе с тем данные на середину мая не очень показательные, потому что традиционно в конце месяца происходит рост, связанный с начислением зарплат, пособий, пенсий и других выплат», — заключили в ЦБ.