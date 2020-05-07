Банк России в пятницу, 22 мая, сообщил о назначениях в своих департаментах, следует из релиза регулятора.

Так, Алексей Заботкин назначен заместителем председателя Банка России, департамент денежно-кредитной политики возглавит Кирилл Тремасов.

«Алексей Заботкин назначен заместителем председателя Банка России, курирующим денежно-кредитную политику и одноименный департамент. Новым директором департамента денежно-кредитной политики станет Кирилл Тремасов. Оба назначения вступают в силу 1 июня 2020 года», — пояснили в Центробанке.

Кирилл Тремасов возглавлял аналитические департаменты в различных банках, в последнее время работал директором по инвестициям в инвестиционной компании, а также с 2014 по 2017 год был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития России.