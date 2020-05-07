Объем портфелей паевых инвестиционных фондов (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов в I квартале вырос на 1,7%, до 916,5 млрд рублей, говорится в очередном выпуске аналитического материала «Тенденции рынка ПИФ». Совокупный портфель ПИФ при этом сократился за квартал на 6,5%, до 4,184 трлн рублей, за счет снижения стоимости активов фондов для квалифицированных инвесторов.

«Несмотря на снижение доходности большинства розничных фондов в I квартале на фоне турбулентности рынков, интерес к ним продолжает расти благодаря снижению ставок по депозитам и развитию онлайн-каналов дистрибуции. Стоимость чистых активов открытых фондов выросла на 4%, до 473,1 млрд рублей, а биржевых — на 37,0%, до 23,2 млрд рублей», — говорится в релизе регулятора.

Средневзвешенная доходность (изменение стоимости пая за квартал) открытых фондов составила −3,9%, в том числе доходность −0,7% показали самые популярные у розничных инвесторов фонды российских облигаций. Высокую доходность в I квартале (14,3%) показали ОПИФ, ориентированные на иностранные облигации, в первую очередь за счет роста курса иностранных валют, а больше всего снизилась доходность фондов российских акций (-19,3%). У ОПИФ, ориентированных на паи иностранных фондов (ETF), существенно — на 26% — увеличилось количество выданных паев, в основном за счет фондов, инвестирующих в ETF на золото и показавших наиболее привлекательную доходность в I квартале. Однако такие фонды остаются не самыми распространенными.

В структуре вложений фондов для неквалифицированных инвесторов заметно снизилась стоимость акций и депозитарных расписок на акции — на 10,7%, до 198,3 млрд рублей, и значительно вырос объем вложений в государственные ценные бумаги — на 31,5%, до 68,2 млрд рублей. Эти изменения связаны с переоценкой акций на фоне пандемии, снижением ключевой ставки и ростом спроса на консервативные инструменты в период волатильности.