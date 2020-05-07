Обстоятельств, которые бы указывали на необходимость проведения внепланового заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, нет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на онлайн-пресс-конференции. Она снова допустила, что уже на ближайшем заседании ставка может быть снижена на 1 процентный пункт.



«Вариант такого снижения на 1 процентный пункт — на столе, но вероятность по-прежнему меньше 100%», — отметила глава ЦБ.

«Внеплановые заседания конечно, могут быть, но они оправданы только при резком изменении ситуации в экономике, на финансовых рынках … На наш взгляд, сейчас таких обстоятельств нет. Мы этого не видели ни в марте, ни сейчас. Мы видим, что ситуация развивается, в целом, близко к нашему базовому прогнозу», — сказала Набиуллина.

Напомним, по плану следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 19 июня.