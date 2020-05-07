Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 19 июня.
Обстоятельств, которые бы указывали на необходимость проведения внепланового заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке, нет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на онлайн-пресс-конференции. Она снова допустила, что уже на ближайшем заседании ставка может быть снижена на 1 процентный пункт.
«Вариант такого снижения на 1 процентный пункт — на столе, но вероятность по-прежнему меньше 100%», — отметила глава ЦБ.
«Внеплановые заседания конечно, могут быть, но они оправданы только при резком изменении ситуации в экономике, на финансовых рынках … На наш взгляд, сейчас таких обстоятельств нет. Мы этого не видели ни в марте, ни сейчас. Мы видим, что ситуация развивается, в целом, близко к нашему базовому прогнозу», — сказала Набиуллина.
Напомним, по плану следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 19 июня.
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