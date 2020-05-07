В конце апреля — начале мая появились первые сигналы о восстановлении российской экономики, отмечается в еженедельном аналитическом обзоре Центробанка «Финансовый пульс».

В то же время майские опросные данные указывают на признаки появления отложенных вторичных эффектов от ограничительных мер. Это может замедлить темпы восстановления российской экономики после прохождения наиболее острой фазы пандемии коронавирусной инфекции.

«Несмотря на рост оптимизма по мере постепенного выхода стран из режима изоляции, мировые финансовые рынки по-прежнему остаются чувствительными к новостям о продолжительности пандемии и глубине спада в мировой экономике. Вместе с тем ситуация на российских рынках на текущей неделе в целом благоприятная. Укрепление рубля и снижение риск-премии на Россию сопровождались ростом вложений иностранных инвесторов в ОФЗ, а также возобновлением покупок российских акций на бирже», — говорится в сообщении.