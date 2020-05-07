В России свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса (53%) склонны считать свое положение «катастрофой» или «кризисом». Об этом свидетельствуют новые данные мониторинга «Мнение малого и среднего бизнеса о мерах государственной поддержки в период эпидемии коронавируса», представленные уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.



В опросе, проведенном 19 мая, приняли участие 2 055 компаний из 85 российских регионов.

Только 6,1% предпринимателей назвали положение своих компаний стабильным в сегодняшних условиях. Более половины опрошенных (62,2%) считают, что шансы их компаний выжить после пандемии не превышают 50%.



Более трети респондентов (38,9%) отметили снижение финансовых показателей. В том, что их предприятие сможет продолжить работу полностью уверены только 13,4% опрошенных.

На момент проведения опроса 32% предпринимателей заявили о частичном возобновлении деятельности своих компаний, при этом 35,7% респондентов ответили, что их работа по-прежнему остановлена.

Больше половины участников (55,6%) отмечают падение спроса на их продукцию и услуги за январь — май 2020 года на 50% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более половины опрошенных (55,1%) оценивают меры, принятые федеральным правительством по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавируса скорее отрицательно или отрицательно. Положительно к предложенным мерам помощи бизнесу отнеслись 6,6%, скорее положительно — 21,2%.

Среди главных трудностей, с которым столкнулся их бизнес, 52,4% участники опроса назвали невозможность платить зарплату сотрудникам и налоги на оплату труда. Сложности с оплатой аренды отметили 42,8% респондентов, а о систематических неплатежах со стороны контрагентов сообщили 39,1%.

Более трети опрошенных (35,25%) считают, что принятых правительством мер недостаточно и их компания смогут восстановиться по основным показателям до уровня 2019 года только при условии изменений в экономической политике государства.

При этом наиболее негативные прогнозы у обрабатывающих производств — (46%) не ожидают восстановления в среднесрочном периоде без изменения экономической политики государства. В сфере гостиничного и туристического бизнеса — (37,5%) предприятий ожидают восстановления предприятий, так же только при условии изменения государственной политики.