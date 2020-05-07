Американские миллиардеры значительно увеличили свое состояние на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании Americans for Tax Fairness и Institute for Policy Studies.

За период с 18 марта по 19 мая люди из списка «600 плюс богатейших жителей США» суммарно заработали 434 млрд долларов. При этом в марте в стране насчитывалось 614 миллиардеров, в мае — уже 630.

Больше всего на пандемии заработали глава Amazon Джефф Безос (плюс 34,6 млрд долларов), основатель Facebook Марк Цукерберг (плюс 25,3 млрд), создатель Microsoft Билл Гейтс (плюс 8 млрд), сооснователь Oracle Ларри Эллисон (плюс 7 млрд), руководитель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (плюс 564 млн).

В целом наибольших успехов достигли владельцы компаний технологического сектора, так как из-за введенного по всему миру режима изоляции ряд процессов перенесли в онлайн-формат.

