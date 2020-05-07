Банки за два месяца реструктурировали около 11% портфеля займов малому и среднему бизнеса, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-пресс-конференции.



«К настоящему моменту банки реструктурировали примерно 11% портфеля займов МСП. Всех МСП, а не только МСП пострадавших отраслей. Это 530 млрд рублей», — сказала она.

Всего банки получили 122 тыс. обращений о реструктуризации от предпринимателей, одобрили порядка 74%. При этом, в отличие от заявок физлиц, в этом сегменте не тенденции к снижению числа новых обращений.

От физлиц в банки за два месяца поступило 1,8 млн обращений о реструктуризации. За последнюю неделю — 190 тыс, что меньше, чем на последней неделе апреля, отметила глава ЦБ. «Заемщики, в основном, уже приняли решение о том, нужны ли им каникулы и подали обращения в банки. Окажется ли этот тренд устойчивым, будет зависеть от скорость восстановления экономики», — добавила Набиуллина.