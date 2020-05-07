Предприниматели получат отсрочку по оплате ежемесячной фиксированной комиссии за эквайринг на два месяца.

Комиссия за апрель будет начислена в июне, за май — в июле. Банк также продолжит оказывать услуги по заключению новых и сопровождению действующих договоров в рамках услуги «Торговый эквайринг». Клиентам доступны консультационная и техническая поддержка торгово-сервисных предприятий, выгрузка отчетов о проведенных операциях, личный кабинет и многое другое.

«Банк ЗЕНИТ предпринимает ряд мер для снижения финансовой нагрузки на предпринимателей, пострадавших от пандемии COVID-19. Одна из них — отсрочка по оплате комиссий за эквайринг. Наша всесторонняя поддержка направлена не только на сохранение бизнеса в это непростое время, но и на его дальнейшее развитие», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Банк ЗЕНИТ принимает заявки и проводит реструктуризацию кредитов для бизнеса. Юридические лица и индивидуальные предприниматели получают займы в рамках программ господдержки, реализуемых Банком России и Минэкономразвития РФ. В ближайшее время банк начнет выдавать кредиты под 0 % на выплату заработной платы.