Банк России поддержал внесение изменений в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (КоАП) в части усиления ответственности МФО за нарушения при взыскании просроченной задолженности, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

«Банк России поддержал внесение изменений в КОАП, где планируется усиление ответственности МФО за нарушения при взыскании просроченной задолженности. Для них будут установлены штрафы такого же размера, как и для коллекторов», — говорится в сообщении.

В настоящий момент штрафы для коллекторских агентств составляют 50—500 тыс. рублей. При этом штрафы для остальных участников рынка, если работа по возврату просроченной задолженности не является их основным видом деятельности, составляют 5—50 тыс. рублей для физлиц, 10—100 тыс. рублей для должностных лиц и 20—200 тыс. рублей для юрлиц.

Также в пресс-службе отметили, что сейчас при участии Банка России Минюст РФ разрабатывает законопроект, совершенствующий требования к кредиторам и коллекторам при взыскании долгов с граждан.

В ЦБ добавили, что за последние годы регулятор значительно ужесточил регулирование рынка микрофинансов и в последнее время число жалоб на МФО по поводу взыскания просроченной задолженности снижается. Банк России продолжит работу над ужесточением законодательства в отношении нелегальных кредиторов и коллекторов, так как гражданам часто бывает трудно определить, кто требует от них долг. «Поэтому для Банка России важно бороться с теневым сектором, а не выдавливать туда заемщиков, запрещая микрофинансовые организации», — пояснили в пресс-службе.