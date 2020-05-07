Чистая прибыль Банк ДОМ.РФпо итогам I квартала 2020 года составила 78 млн рублей, сократившись на 546 млн рублей или 87,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Такие данные промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии МСФО приводятся в релизе кредитной организации.

Чистые процентные доходы за три месяца 2020 года составили 2,96 млрд рублей, увеличившись на 1,69 млрд рублей или 131,7% по отношению к трем месяцам 2019 года. Изменение чистых процентных доходов обусловлено ростом средней величины активов, приносящих процентный доход, и увеличением чистой процентной маржи на 133 базисных пункта, с 2,95% до 4,28%.



Создание резервов под кредитные убытки и по прочим операциям составило 1,34 млрд рублей по сравнению с восстановлением резервов в сумме 1,19 млрд рублей за три месяца 2019 года. Как поясняется в релизе, создание резервов в основном связано с уточнением подхода к оценке уровня ожидаемых кредитных потерь с целью объективного отражения негативных факторов в экономике, вызванных влиянием новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Портфель кредитов клиентам на 31 марта 2020 года составил 193,74 млрд рублей, увеличившись с начала года на 23,26 млрд рублей или 13,6%. Ключевым фактором является рост портфеля финансирования жилищного строительства на 17,62 млрд рублей до 41,26 млрд рублей или 74,5%.

Обязательства на 31 марта 2020 года составили 228,63 млрд рублей, увеличившись с начала года на 9,52 млрд рублей или на 4,3%. При этом средства на счетах эскроу юридических и физических лиц выросли на 79,6% и составили 11,36 млрд рублей по состоянию на 31 марта 2020 года.

Собственные средства на 31 марта 2020 года составили 89,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 24,71 млрд рублей, главным образом, в связи с увеличением уставного капитала банка на 25,4 млн рублей.

«Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию Банк ДОМ.РФ продолжает бесперебойно финансировать строительную отрасль, развивать направление ипотечного кредитования. <...> Наша ключевая задача как банка, уполномоченного в сфере жилищного строительства — поддержка застройщиков и сохранение доступности ипотеки для выполнения целей национального проекта «Жилье и городская среда», — отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

