Особенность текущего кризиса — режим «Тяни-толкай» в течение следующих года — полутора, когда экономика может периодически «закрываться» на карантин и снова «открываться». К такому выводу пришли аналитики международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

«Чтобы выиграть в этой ситуации, нужно научиться быстро реагировать, научиться мыслить экспоненциально: фактор IQ важен как никогда, потребуются новые стратегические решения и бизнес-модели, позволяющие продолжить работу, соблюдая новые регламенты. Способны на это не все, большинству будет слишком тяжело справиться со всеми вызовами», — отмечается в обзоре.

В целом кризис может привести к сокращению ВВП России от 4—6% до 10—15% в зависимости от продолжительности ограничительных мер и ситуации на рынке углеводородов, продолжают эксперты.

Так, по их мнению, из-за падения цен на нефть и сокращения добычи Россия недополучит 3—5% ВВП, разделенных примерно 50/50 между компаниями и бюджетом. Дефицит бюджета может достигнуть 1,5—2,5%, в основном из-за сокращения нефтяных доходов, и может быть покрыт средствами Фонда национального благосостояния России (ФНБ), приостановка инвестиций в основной капитал на период действия ограничений и их сокращение до конца года сократят ВВП еще примерно на 2—2,5%, говорят в BCG.

В зависимости от ситуации вокруг COVID-19 BCG выделяет три основных сценария развития кризиса:



«Отскок» (минус 4—6% ВВП): временная приостановка деятельности сферы услуг и непродовольственной розницы в результате локдауна, который продлится в среднем два месяца в каждом регионе. После окончания самоизоляции бизнес достаточно быстро восстановится и вернется к росту. Основным индикатором сценария является рост безработицы в результате сокращений и закрытия МСБ;

(минус 4—6% ВВП): временная приостановка деятельности сферы услуг и непродовольственной розницы в результате локдауна, который продлится в среднем два месяца в каждом регионе. После окончания самоизоляции бизнес достаточно быстро восстановится и вернется к росту. Основным индикатором сценария является рост безработицы в результате сокращений и закрытия МСБ; «Тяни-толкай» (минус 7—10% ВВП): короткий локдаун оказывается неэффективным, и начинаются постоянные повторные всплески заболеваемости вплоть до появления вакцины (не раньше конца 2020 года). В результате экономика переходит в режим «контролируемого риска», т. е. «открывается» и «закрывается» в зависимости от уровня заболеваемости. Длительный локдаун ведет к дальнейшему сокращению сферы услуг и ретейла, падению спроса на недвижимость и сокращению производства и оптовой торговли. Основным индикатором начала сценария является волна банкротств МСБ;

(минус 7—10% ВВП): короткий локдаун оказывается неэффективным, и начинаются постоянные повторные всплески заболеваемости вплоть до появления вакцины (не раньше конца 2020 года). В результате экономика переходит в режим «контролируемого риска», т. е. «открывается» и «закрывается» в зависимости от уровня заболеваемости. Длительный локдаун ведет к дальнейшему сокращению сферы услуг и ретейла, падению спроса на недвижимость и сокращению производства и оптовой торговли. Основным индикатором начала сценария является волна банкротств МСБ; «Критический спад» (минус 10—15% ВВП): вирусный кризис затягивается, используются более жесткие и длительные карантинные меры. В результате приостанавливается промышленное производство и строительство, что ведет к снижению спроса на ресурсы, в первую очередь углеводороды и сталь. Начинается масштабный кризис ликвидности по всей экономике, создающий чрезмерную нагрузку на банковскую систему. Основным индикатором начала сценария является рост закредитованности крупного бизнеса.

«Сценарий «Тяни-толкай» — наиболее вероятный. При таком сценарии государству необходимо научиться управлять циклами, чтобы ограничить заболеваемость и минимизировать ущерб для экономики, продолжать расширение мощностей медучреждений после ослабления карантина для снижения пиковой нагрузки при повторных всплесках заболеваемости, сокращать длительность карантина (прогнозировать и заранее оповещать о следующем карантине, чтобы бизнес мог подготовиться, во время карантина использовать более решительные меры поддержки). Если карантин занимает меньше 25% времени, государству «дешевле» субсидировать заработную плату во время карантина, чем поддерживать безработных на более долгой перспективе», — заключили в Boston Consulting Group.