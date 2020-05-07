Теперь ставки начинаются от 5,99%. Ипотека с господдержкой доступна при покупке квартиры в новостройке. В Альфа-Банке подать заявление и пакет документов на ипотеку можно онлайн, без визита в офис.

Ставка от 5,99% предоставляется при первоначальном взносе от 40% суммы кредита и сумме от 6 млн рублей в Москве и Московской области, от 5 млн рублей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, от 2,5 млн рублей в других регионах. При взносе от 20% до 40% суммы кредита доступна ставка 6,19%.

По льготной программе клиенты могут получить до 8 млн руб. на срок до 20 лет в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 3 млн рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемой квартиры.

Чтобы подать заявку, не нужны заверенные копии 2-НДФЛ и трудовой книжки, достаточно отправить выписку из ПФР или выписку по зарплатному счету, сформированную в мобильном или интернет-банке. Также банк принимает к рассмотрению справку 2-НДФЛ с цифровой подписью, и электронную трудовую книжку.