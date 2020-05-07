Раздавать деньги от государства с целью поддержки в кризис всем россиянам по примеру западных стран не стоит, их надо выплатить людям, реально потерявшим доход. Такое мнение в интервью главному редактору портала Банки.ру Владиславу Коваленко высказал эксперт рынка, член совета директоров страховой компании «Ингосстрах» Александр Григорьев. По его словам, это будет и социальная поддержка граждан, и создание основания для поддержания экономической активности в стране.



При этом он отмечает, что чиновникам, бюджетникам, а также сотрудникам ФГУПов, госкомпаний (как прибыльных, так и убыточных), больших прибыльных рыночных компаний такие выплаты не нужны, поскольку они и так получают зарплаты или дотации из бюджета или за счет прибыли своих работодателей.

Также, по мнению Григорьева, не стоит дополнительно выплачивать деньги от государства и безработным гражданам. «Их примерно 4,5 миллиона, они состоят на учете на бирже труда и получают свои федеральные пособия и региональные надбавки, как в Москве. С ними тоже ничего делать не надо, просто как платили, так и платите», — указывает он.

По мнению эксперта, в государственной материальной поддержке нуждаются работники малого и среднего бизнеса, убыточных негосударственных предприятий (около 20 млн человек) и мигранты (около 12 млн человек). «Кто-то работал и получал белую зарплату, а кто-то нигде не работал и ничего не получал или его доходы были «черными» или «серыми». От этого они не стали хуже, и от этого их функция обеспечения спроса и восстановления экономики никуда не делась, — отмечает Григорьев. — Платили они налоги со своей зарплаты или не платили — они все равно потребляли и создавали спрос внутри экономики».

По подсчетам экономиста, выплата материальной помощи этим категориям граждан в размере не менее прожиточного минимума обойдется государству в 2 трлн рублей за шесть месяцев, притом что ранее эксперты называли сумму в 12 трлн рублей.

«Это считаные деньги, это не расходование нашего ФНБ! — подчеркивает Григорьев. — Мне кажется, правительство, люди, которые принимают решения, — у них не хватает системного взгляда на все эти вещи. Это же очень простая задачка! Ну и не могу удержаться от критического: провести за два триллиона сделку по Сбербанку можно было, когда пандемия уже шла. А те же примерно два триллиона просчитать и выдать на 30 миллионов человек, которые будут реально создавать экономическую активность, — у них почему-то не хватает… я бы сказал — профессионализма».

Подробнее об этом, а также о сценариях выхода из кризиса, об инфляции и о том, какие меры следует принять ЦБ, можно посмотреть в интервью Александра Григорьева или прочитать его текстовую версию здесь .