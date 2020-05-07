АКРА повысило кредитный рейтинг Акибанка до уровня «BВ(RU)», изменив прогноз на «стабильный», следует из релиза агентства.

«Повышение кредитного рейтинга ПАО «Акибанк» обусловлено улучшением оценки бизнес-профиля до уровня «bb». Кредитный рейтинг банка также характеризуется сильной позицией по достаточности капитала и адекватной позицией по ликвидности и фондированию. Низкая оценка риск-профиля по-прежнему оказывает негативное воздействие на финальный уровень кредитного рейтинга», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, общий объем кредитов, отнесенных АКРА к проблемным (кредиты стадии 3 по МСФО 9), на 31 декабря 2019 года составил 9,3% (на 31 декабря 2018 года — 9%). Дополнительное давление на оценку риск-профиля оказывает наличие на балансе банка непрофильных активов (более 15% основного капитала). Качество прочих активов банка остается высоким. Качество портфеля условных обязательств также оценивается АКРА как высокое.