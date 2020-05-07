Низкая оценка риск-профиля по-прежнему оказывает негативное воздействие на финальный уровень кредитного рейтинга.
АКРА повысило кредитный рейтинг Акибанка до уровня «BВ(RU)», изменив прогноз на «стабильный», следует из релиза агентства.
«Повышение кредитного рейтинга ПАО «Акибанк» обусловлено улучшением оценки бизнес-профиля до уровня «bb». Кредитный рейтинг банка также характеризуется сильной позицией по достаточности капитала и адекватной позицией по ликвидности и фондированию. Низкая оценка риск-профиля по-прежнему оказывает негативное воздействие на финальный уровень кредитного рейтинга», — говорится в сообщении.
По данным аналитиков, общий объем кредитов, отнесенных АКРА к проблемным (кредиты стадии 3 по МСФО 9), на 31 декабря 2019 года составил 9,3% (на 31 декабря 2018 года — 9%). Дополнительное давление на оценку риск-профиля оказывает наличие на балансе банка непрофильных активов (более 15% основного капитала). Качество прочих активов банка остается высоким. Качество портфеля условных обязательств также оценивается АКРА как высокое.
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