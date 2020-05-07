АКРА понизило кредитный рейтинг Модульбанка до уровня «ВВ(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Понижение кредитного рейтинга АО КБ «Модульбанк» обусловлено ухудшением способности банка абсорбировать потенциальные убытки и соответствующим изменением оценки достаточности капитала на удовлетворительную. В целом оценка собственной кредитоспособности банка базируется на удовлетворительной рыночной позиции при выраженной концентрации бизнес-стратегии, а также на удовлетворительном риск-профиле и адекватной позиции по ликвидности и фондированию», — говорится в сообщении.

По расчетам АКРА, коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) Банка увеличился и составил 54 б. п. за период с 2017 по 2019 год; до 2017-го Модульбанк находился в инвестиционной стадии развития и был убыточен.

Оценка достаточности капитала понижена до удовлетворительной, она обусловлена умеренным уровнем достаточности капитала по национальным стандартам (Н1.2 — 9,7% на 1 апреля 2020 года). При этом эксперты ожидают рост данного показателя в связи с продажей в апреле текущего года принадлежавшей Модульбанку компании (за счет разницы в ее стоимости и стоимости имущества, получаемого банком в уплату сделки).

