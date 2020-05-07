АКРА подтвердило кредитный рейтинг Меткомбанка на уровне «BBB-(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг ПАО «Меткомбанк» обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем в сочетании с сильной оценкой достаточности капитала, адекватной позицией по ликвидности и фондированию, а также удовлетворительной оценкой риск-профиля», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, нормативы достаточности капитала поддерживаются банком с достаточным запасом (на 1 марта 2020 года Н1.2=23,98%). Собственные возможности банка по генерации прибыли оцениваются как невысокие: коэффициент усредненной генерации капитала (КУГК) за 2015—2019 годы составляет 14 б. п.

Большую долю в активах (порядка 40%) занимают инвестиции в ценные бумаги, из которых более 7,5 млрд рублей — вложения в долевые инструменты (около 40% собственных средств).

