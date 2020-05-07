Россию ждет «масштабнейший» рост объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) для финансирования мер по борьбе с кризисом вследствие пандемии коронавируса, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в рамках форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Финансово-банковская система России: антикризисные меры и дальнейшие перспективы».



«Мы сейчас приступаем к масштабному наращиванию госрасходов с целью финансирования борьбы с кризисом, это приведет к значительному росту выпуска ОФЗ, — сказал Моисеев. — Это будет масштабнейший рост эмиссии наших ценных бумаг».

При этом наращивание госдолга не приведет к проблемам с его погашением, подчеркнул замминистра.