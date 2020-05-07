В Татарстане по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбуждено уголовное дело на должностных лиц из числа руководства Татфондбанка, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Следственного комитета России по Республике Татарстан в отношении должностных лиц из числа руководства ПАО «Татфондбанк» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015-2016 годах должностные лица из руководства банка совершили ряд действий, которые привели к ухудшению финансового положения учреждения. Так, активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков. В результате этих действий банку был причинен ущерб в размере более 41,2 млрд рублей.

У Татфондбанка в 2017 году была отозвана лицензия, а сам он признан банкротом.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.