Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет увеличивается в два раза, с 3 375 до 6 752 рублей. Соответствующую поправку поддержала Госдума в ходе второго чтения законопроекта о неотложных мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавируса.

Поправка была внесена группой парламентариев от «Единой России» во главе с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. Вдвое повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком предложил 11 мая президент РФ Владимир Путин. Он уточнил, что такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты.

Поправками также повышается максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. до 13 504 рублей.