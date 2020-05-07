На поддержку автопрома будет выделено 25 млрд рублей. Об этом заявил на заседании правительства, прошедшем в режиме видеоконференции, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«Мы также продолжаем поддерживать отрасли и предприятия, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции. По поручению президента выделим 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома», — сообщил он.



Как пояснил глава правительства, из этой суммы 5 млрд рублей будет направлено на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. «Кроме того, средства пойдут на льготное автокредитование и лизинг , а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с государственным участием», — указал Мишустин.