Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам планирует подготовить законопроект об уголовной ответственности для руководителей компаний за выплату «серых» зарплат вне зависимости от суммы, сообщил глава комитета Анатолий Артамонов. Он не уточнил, какой именно вид уголовной ответственности будет предлагаться в законопроекте для работодателей.

Артамонов напомнил, что в настоящее время уголовное наказание предусмотрено для тех работодателей, которые выплачивают сотрудникам «серую» заработную плату в размере 100 тыс. рублей и выше. Согласно УК РФ, уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, подлежащих уплате организацией, наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Сенатор направил свое предложение в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.