Корпорация развития «ВЭБ.РФ» совместно с организациями развития разработала дорожную карту по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 2020 год с учетом влияния последствий пандемии коронавируса на деловую активность.

В реализации дорожной карты участвуют Корпорация МСП, «ДОМ.РФ», фонд «Моногорода.рф», Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, VEB Ventures, а также «Опора России» и Торгово-промышленная палата.

«Среди предусмотренных мер — формирование системы продвижения продукции отечественных малых и средних предприятий через сервисы и инфраструктуру крупных торгово-логистических партнеров (Почта России, Wildberries, X5 Retail Group, «Метро кэш энд кэрри Россия»). Документом предусмотрена разработка специальных финансовых продуктов для предпринимателей, развитие онлайн-кредитования через дочерние банки организаций развития (МСП банк, Банк ДОМ.РФ), реализация акселерационных и образовательных программ», — отмечается в сообщении «ВЭБ.РФ».

Планируется создание льготного кредитного продукта с участием МСП банка для ИП и самозанятых с реализацией через отделения Почта Банка, а также запуск специального кредитного продукта для предпринимателей, которые работают по франшизе. Внимание уделено расширению программы финансирования проектов по развитию современной городской экономики и комфортной городской среды. Сейчас организации развития активно участвуют в реализации правительственных мер поддержки МСП.