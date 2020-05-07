Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые обеспечат реализацию предложенных президентом дополнительных мер поддержки граждан, бизнеса и НКО в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект снижает налоговые издержки для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые безвозмездно помогают организациям, предпринимателям и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом. Их затраты на приобретение имущества для предотвращения распространения, а также диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством. Речь идет об имуществе, безвозмездно переданном медорганизациям, органам госвласти и местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям. В составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов.

Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) из наиболее пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во II квартале 2020 года. Для ИП — не работодателей, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших сферах, будут установлены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года — 20 318 рублей.