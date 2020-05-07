Потерявших работу планируют занять на стройках и в благоустройстве городов — вовлечь население в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», пишут «Известия» , ссылаясь на источники. По словам собеседников, многие подпроекты, входящие в его состав, оперативно генерируют рабочие места, позволяют нанимать людей на основании временных договоров и не требуют для запуска существенных вложений и длительных согласований. Деньги в бюджете выделены, но не раскассированы, и с этим основные сложности, сообщили собеседники издания.

Граждан планируется привлекать к участию в нацпроекте по временным договорам, пояснил источник. По его словам, в качестве инфраструктуры для трудоустройства может быть использована Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Подпроекты «Жилья и городской среды» позволяют оперативно генерировать рабочие места и не требуют колоссальных вложений для запуска, добавил собеседник.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 25 марта по 12 мая официальная безработица в России выросла почти на 30% — до 1,665 млн человек. В связи с этим на конец мая запланировано совещание у президента, власти сообщат о дополнительных мерах по борьбе с выросшей безработицей. В их числе есть и общественные работы, уточнила Голикова.

По словам экспертов, вовлекать граждан в разного рода работы на государство имеет смысл только в качестве краткосрочной антикризисной меры, это не должно становиться стратегией. Такой вариант трудоустройства будет востребован прежде всего среди занятых в теневом секторе, а также граждан, оказывающих индивидуальные услуги. Мера позволит избежать взрывного роста безработицы, однако на длинном горизонте более эффективно переобучение граждан, в том числе новым специальностям, отметили эксперты.