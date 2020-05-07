Сбербанк и сервис «Работа.ру» (входит в экосистему Сбербанка) запустили обновленную версию сайта для быстрого поиска работы. Сервис помогает компаниям перераспределять персонал в условиях кризиса, а соискателям — найти новую работу. Ресурс особенно актуален для предприятий из сфер розничной торговли продуктами питаниями и товарами повседневного спроса, логистики, курьерских служб, сообщает мпресс-служба кредитной организации.



«Пилотная версия сервиса была запущена всего за два дня 2 апреля 2020 года. За время работы на сайте зарегистрировалось 358 компаний, которые предложили задействовать высвободившихся сотрудников. 212 компаний готовы нанять на работу новый персонал. Сегодня на сайте доступны тысячи вакансий, и многие соискатели уже трудоустроены», — говорится в релизе.

В обновленной версии сайта доступны функции поиска вакансий для частных лиц, размещения открытых вакансий для компаний с дефицитом сотрудников, а также создания бизнес-профилей для компаний, которые хотят трудоустроить своих работников в условиях временной приостановки деятельности.

Проект запущен в рамках экосистемы Сбербанка. Его первыми участниками стали компании «СберМаркет» (доставка продуктов и товаров первой необходимости) и «Сберлогистика» (доставка посылок), которые активно расширяют команды сборщиков, водителей и курьеров, чтобы удовлетворить резко возросший в период самоизоляции спрос на свои услуги.

