Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял примерно 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 8 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,92 рубля (минус 18 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 77,8 рубля (минус 21 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром рубль может ослабеть.Пара доллар/рубль пробила ключевую поддержку 72,6, сейчас продавцы движутся к уровню 70 рублей, пояснял аналитик

«Рубль продолжил вчера укрепляться, и в паре с долларом подошел к отметке 71. Чуть ниже нее проходит поддержка по паре доллар/рубль, а при ее пробое сильной преградой для роста российской валюты станет «круглая» отметка 70 рублей за доллар. Пока не видим поводов для продолжения удорожания рубля сегодня. Более вероятным видится откат пары доллар-рубль в район 72», — прогнозировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.