Россияне на самоизоляции стали больше пользоваться Интернетом со стационарных компьютеров и ноутбуков — в апреле время использования Интернета на десктопе по сравнению с мартом и февралем выросло на 12% — до 111 минут в день, показало исследование Mediascope.

«Во время самоизоляции россияне стали проводить больше времени в Интернете на компьютерах и ноутбуках. В апреле 2020 года время использования Интернета на десктопе среди всех жителей страны старше 12 лет по сравнению с мартом и февралем выросло на 12% — до 111 минут в день. Сильнее всего время в Интернете, проведенное на десктопных устройствах, увеличилось в самой молодой группе пользователей (12—24 лет) – на 23%», — говорится в сообщении Mediascope по результатам исследования.

Кроме того, увеличился охват десктопа — количество человек, которые находятся в это время за компьютером, сильнее всего — в период с 10:00 до 17:00. «Охват и время, проведенное в Интернете на десктопе, выросли, вероятно, из-за перехода россиян на удаленную работу из дома», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в марте и апреле 2020-го на фоне самоизоляции изменились тематические предпочтения российских пользователей Интернета на компьютерах и ноутбуках. В частности, на 18% выросла десктопная аудитория новостных и образовательных ресурсов (включая словари, справочники, энциклопедии), ресурсов, посвященных финансам и законодательству (на 22%), а также здоровью и детям (на 10%). При этом на 25% сократилась аудитория ресурсов, связанных с путешествиями, на 17% — с работой, недвижимостью (на 9%) и спортом (на 6%).

Как отмечается в сообщении, в период самоизоляции аудитория продуктовых розничных сетей и ресторанов увеличилась на 39%, аптек — на 10%. Также увеличилась аудитория развлечений на десктопе. Так, аудитория онлайн-кинотеатров выросла на 7%, видео-ресурсов — на 2%, развлекательных ресурсов — на 5%, книг — на 24%, на 5% — гидов, путеводителей и афиш.

На фоне пандемии коронавируса в РФ с 30 марта по 12 мая был объявлен режим нерабочих дней. Самоизоляция и другие ограничения действуют в ряде регионов по 31 мая.