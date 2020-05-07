Крупные банки фиксируют сокращение числа запросов клиентов на получение кредитных каникул, пишет «Коммерсант» . Так, в ВТБ поток обращений сократился на 36%. Cреднедневное количество обращений за кредитными каникулами в Промсвязьбанк снизилось примерно на 20% по сравнению с апрелем. Райффайзенбанк зафиксировал падение в 3,6 раза. Двукратное замедление отметили в «ФК Открытие». В банке «Санкт-Петербург» также сообщили о двукратном снижении поступающих заявлений. Одновременно в Промсвязьбанке и «Санкт-Петербурге» начали фиксировать заемщиков, которые отказываются от каникул на этапе консультирования или предоставления графика платежей.

По оценке банков, значительная часть клиентов, потерявших в самом начале пандемии доходы, уже обратилась за отсрочкой. Теперь заемщики стали более осознанно и взвешенно подходить к этой возможности: они оценивают, как каникулы повлияют на размер общей переплаты. Клиенты перестали обращаться в банки заранее, ведь подать заявки можно до сентября, отметили в кредитных организациях.

Также банкиры на фоне снижения спроса на кредитные каникулы отмечают сохранение спроса на собственные программы реструктуризации, что заставило ЦБ выпустить в конце прошлой недели информационное письмо. Он предупредил банки о недопустимости дезинформирования клиентов об условиях и порядке получения льгот. По данным ЦБ, не все кредитные организации корректно доносят эту информацию, предлагая взамен госпрограмм менее выгодные.

По мнению экспертов, основной причиной замедления является осознание частью заемщиков сложности оформления и недостаточной привлекательности кредитных каникул, где много условий, с которыми заемщики могли ознакомиться. Впрочем, замедление — это не остановка роста, и в ближайшие недели банки будут фиксировать новых клиентов со сниженными доходами, отмечают эксперты.