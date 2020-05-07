Ретейлеры начали отказываться от запуска новых торговых точек на фоне ограничений, связанных с пандемией, пишут «Известия» . Так, в X5 Retail Group сообщили, что уже сократили программу открытия магазинов примерно на 20%. Ретейлер будет смещать фокус на открытие и развитие магазинов «у дома» и сервисов по доставке продуктов домой, сказали в компании. Также там будут следить за развитием концепции «Перекрестков» в регионах. В апреле компания не зафиксировала сокращения выручки, а сопоставимые продажи в сравнении с прошлым годом показывают хороший результат: снижение трафика компенсируется возросшим средним чеком.

Как пояснил представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), вслед за ажиотажным спросом в марте компании зафиксировали сокращение покупательского потока в магазинах. В начале апреля трафик упал на 25–30%, в дальнейшем спрос колебался. В целом, по данным исследований Romir, в апреле 2020 года россияне заметно сократили свои повседневные расходы — падение по сравнению с мартом составило больше 16%. Торговые сети ожидали снижения спроса, сказали в ассоциации. Такие изменения на фоне введенных карантинных мер могут оказать влияние на стратегии торговых компаний, например, большинство крупных ретейлеров стали активно развивать онлайн-каналы продаж и службы доставки.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», торговые обороты в столице начали замедляться. В апреле объем продаж в супермаркетах уменьшился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество покупок в магазинах этого формата сократилось на 39%. Оборот магазинов «у дома» также снизился на 5%, а число покупок упало на 33%. Аналитики «Платформы ОФД» полагают, что снижение уровня продаж и частоты покупок в этом апреле связано с изменением модели потребления и тенденция может вскоре распространиться на всю страну.

По мнению экспертов, торговые сети будут пересматривать свои программы развития в пользу онлайна. Также некоторые ретейлеры могут начать закрывать свои магазины, оптимизировать точки продаж. В перспективе падение объемов продаж будет усиливаться, прогнозируют эксперты. Региональные торговые сети уже приступают к сокращению количества магазинов на фоне новых ограничений и падения продаж, а также ожидаемого продолжительного кризиса в экономике. Федеральные сети будут проводить, скорее, политику оптимизации бизнеса и притормозят темпы территориальной экспансии. Также с июля торговые сети начнут отпускать цены под давлением поставщиков и для компенсации возросших издержек, считают эксперты.