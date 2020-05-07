Россияне стали втрое чаще направлять жалобы в трудовую инспекцию, пишут «Известия» . Об этом свидетельствует статистика онлайн-обращений с начала режима нерабочих дней по 20 мая в этом году в сравнении с тем же периодом 2019-го. Чаще всего россияне обращались по поводу увольнений, к этой теме относится 28% жалоб в трудовую инспекцию. В категорию входят такие нарушения, как незаконные увольнения, невыплата расчета, если работодатель не выдал трудовую книжку.

На втором месте по популярности жалобы насчет зарплат — четверть от всех обращений (26%). Речь о задержках, удержаниях из заработка, окладах ниже МРОТ. В тройку также вошли вопросы насчет коронавируса и связанных с пандемией проблем (22% жалоб). К этой категории в Роструде относят темы больничных листов, отпусков, отстранения от работы, простоя организаций, регистрации на бирже труда и другие. Значительная доля обращений в Роструд связана с прочими вопросами — 13%. В инспекцию поступило небольшое количество жалоб насчет изменения условий труда (3%), по поводу ответственности работодателя (2%), приема на работу, рабочего времени (по 1%).

Обращения поступают как от работников, так и от работодателей, сказали в пресс-службе Роструда. Из общей массы поступивших обращений и звонков более 90% носят консультационный характер, добавили там. Чаще всего граждане интересовались порядком оплаты труда, оформлением трудовых отношений, изменением графика отпусков в связи с нерабочими днями, порядком оформления удаленной работы и вопросами охраны труда, а также режима труда и отдыха при удаленной работе.

По мнению экспертов, рост количества обращений — следствие нарушений трудовых прав. Кроме общих сложностей с выплатой зарплат, часть компаний переводят сотрудников в административные (неоплачиваемые) отпуска, где-то люди недовольны режимом рабочего времени, это отразилось в статистике трудовой инспекции, уверены эксперты. Даже если абсолютное число жалоб сейчас относительно невелико (20 тыс., а в стране более 70 млн работников), кризисные явления в экономике имеют большой отложенный эффект. Бизнес станет зарабатывать меньше и вновь столкнется с проблемой сокращения расходов в том числе на персонал, объяснили эксперты.