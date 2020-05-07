Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) материальной выгоды, полученной заемщиком в период кредитных каникул.

Согласно прежней редакции Налогового кодекса, не признавалась доходом налогоплательщика выгода, полученная от экономии на процентах за пользование заемными средствами в течение льготного периода, связанного с ипотечными каникулами. Эта льгота распространялась только на заемщиков — физических лиц и только в случае, когда обязательства такого заемщика обеспечены ипотекой. В апреле 2020 года Госдума приняла закон, которым предусматривается в том числе предоставление аналогичного льготного периода заемщикам — физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим кредитные договоры — как обеспеченные, так и не обеспеченные ипотекой .

Законом утверждено решение «распространить действие положений абзаца девятого подпункта 1 пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса Российской Федерации на любые случаи предоставления льготного периода, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе в отношении индивидуальных предпринимателей и по кредитным договорам, не обеспеченным ипотекой».

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет применяться в отношении доходов граждан, полученных ими, начиная с 2020 года.