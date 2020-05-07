Руководство американской финансовой корпорации Mastercard разрешит ее сотрудникам работать из дома до создания вакцины от коронавируса, сообщил директор компании по кадровым вопросам Майкл Фраккаро в интервью агентству Reuters .

По его словам, вероятнее всего, в ближайшие месяцы в подразделениях Mastercard по всему миру будет «больше сотрудников, продолжающих работать из дома, чем тех, которые вернутся в офис». «И мы нормально к этому относимся. Мы одобряем этот выбор», — добавил Фраккаро.

Представитель корпорации отметил, что сейчас около 90% из примерно 20 тыс. сотрудников Mastercard по всему миру работают из дома. Остальные приезжают в офисы, им предписано носить защитные маски и регулярно мерить температуру. Фраккаро отметил, что больше сотрудников могут начать работать из офисов, когда «будет вакцина, а люди почувствуют, что вернуться будет безопасно».

С начала пандемии новым коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 1,54 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 93,4 тыс. человек.