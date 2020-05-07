ЦБ установил официальные курсы валют на 22 мая.

Курс доллара понизился на 1,42 рубля, составив 70,924 рубля (72,3381 рубля на 21 мая). Курс евро снизился на 1,39 рубля, до 77,7965 рубля (79,1813 рубля на 21 мая).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,9 рубля (минус 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 77,76 рубля (минус 25 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 70,62—71,23 рубля за доллар и 77,5—78,04 рубля за евро.