Заемщики с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР — в диапазоне от 701 до 850 баллов) в апреле 2020 года сократили количество кредитных заявок на 70,5% по сравнению с апрелем 2019-го, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Количество заявок от клиентов со значением ПКР в диапазоне от 601 до 701 балла сократилось на 57,7%, а от клиентов с низким значением рейтинга (300—600 баллов) — на 38,7%. Общее количество кредитных заявок в апреле 2020 года сократилось на 52,3%.

Спад активности заемщиков-физических лиц сопровождался снижением среднего значения ПКР. За год у лиц, запрашивавших кредит, рейтинг снизился на 5,4% — с 614 до 581 балла.