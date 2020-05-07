В Госдуму внесен проект поправок к Налоговому кодексу, который должен поддержать бизнес и социально ориентированные НКО в противостоянии последствиям эпидемии, пишет «Коммерсант» . Цель поправок — снижение налоговых издержек для бизнеса и НКО. Самая масштабная мера — освобождение части компаний малого бизнеса от налогов и страховых взносов (кроме НДС) за II квартал. Ранее сообщалось, что воспользоваться этой льготой смогут более 1,5 млн предприятий.

Также предприниматели смогут относить к расходам затраты на приобретение медоборудования и средств лечения. К расходам можно будет отнести и пожертвования в виде имущества, переданного социально ориентированным НКО, которые являются получателями субсидий и грантов. Можно будет снизить налогооблагаемую базу и на суммы списания задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости. Также от НДФЛ освобождаются суммы, выплачиваемые медикам за дополнительную нагрузку в условиях эпидемии.

В финансово-экономическом обосновании к проекту говорится, что его реализация может привести к потерям бюджетов, при этом произвести оценку выпадающих доходов не представляется возможным.

По мнению экспертов, списание налогов для части малых и средних предприятий — самая существенная из всех предложенных до сих пор мер поддержки бизнеса. Однако гораздо больший эффект для оживления экономики могут дать послабления в части НДС, например уменьшение ставки, что способно разогнать потребительский спрос. Также бизнесу необходимо снижение расходов на аренду, отмечают эксперты.