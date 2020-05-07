Мосгорсуд в четверг оставил под арестом в качестве обеспечительной меры по делу о мошенничестве недвижимость и счета партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, на которых находится около 130 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество Дельпаля», — огласила решение судья.

Согласно материалам дела, на счетах Дельпаля арестовано 11 тыс. рублей, 960 евро, 415 австралийских долларов, 143 долларов, 430 швейцарских франков. По мнению следствия, арестованные деньги могут быть использованы для возмещения ущерба в случае вынесения обвинительного приговора по делу. Также арест наложен на его квартиру.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Кроме него, по делу проходят партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев и директор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Дело было возбуждено на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви, введя в заблуждение совет директоров банка, организовал схему, в результате которой кредит, полученный ПКБ от «Восточного», был зачтен уступкой акций ПКБ, реальная стоимость которых составляла 600 тыс. рублей.